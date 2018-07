Sage abre inscrições para a 10ª edição dos Cursos de Verão

A edição de 2018 conta com quatro ciclos de formação: dois cursos presenciais que decorrem entre os dia 16 a 27 de Julho e 17 e 28 de Setembro nos escritórios da Sage no Porto, e dois cursos online que decorrem entre os dias 18 e 31 de Julho e de 10 a 21 de Setembro.

Por sua vez, o conteúdo programático dos cursos divide-se em três componentes: Legal, que estará focado no SAF-T e no novo RGPD; Ferramentas de gestão, onde se destacam o Sage Online Access e o Office 365; e, por fim, nas Soluções Sage, para as áreas de Facturação, Contabilidade e Enterprise Management.

Tal como nas edições anteriores, os participantes receberão um certificado de Sage Junior Technician e ainda a oportunidade de integrar a bolsa de emprego da Sage. Cada participante terá que pagar uma taxa administrativa de 30 euros.