SAD’s do Sporting de Braga e Vitória de Guimarães alvo de buscas da PJ

A Polícia Judiciária (PJ) estará a fazer buscas nas sedes das sociedades anónimas desportivas (SAD) do Sporting Clube de Braga e do Vitória Sport Clube (de Guimarães), num âmbito de uma investigação a dezenas de entidades que celebraram contratos com a Turismo do Porto e Norte de Portugal, noticiou o “Correio da Manhã” esta quarta-feira à tarde.

A investigação em causa tem como alvo dezenas de entidades públicas, incluindo câmaras municipais, e outras entidades privadas que também estarão a ser alvo de buscas esta quarta-feira, por causa de contratos de patrocínios.

Segundo o CM, estarão envolvidos 150 inspetores da PJ nas buscas que passaram pela SAD dos clubes de Braga e Guimarães.