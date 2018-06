SAD do Benfica lança empréstimo obrigacionista de 45 milhões de euros

A Sport Lisboa e Benfica SAD prepara-se para emitir um empréstimo obrigacionista para o triénio 2018-2021 no valor máximo de 45 milhões de euros, segundo o prospeto enviado à Comissão do Mercado e Valores Mobiliários (CMVM) esta sexta-feira. O período para a SAD encarnada receber ordens de subscrição das obrigações inicia-se no dia 2 de julho, pelas 8h30, e termina no dia 13 de julho deste ano, pelas 15h30.

A oferta pública de subscrição e de admissão à negociação na bolsa de Lisboa, de obrigações nominativas e escriturais tem o valor nominal unitário de cinco euros.

“As ordens de subscrição devem ser apresentadas em montante, para um montante mínimo do investimento de 100 euros, correspondente a 20 obrigações e, a partir desse montante mínimo, devem ser expressas em múltiplos de cinco euros (1 obrigação). Cada investidor pode dar uma ordem de subscrição para o valor que pretende subscrever, desde que não exceda o montante máximo das obrigações oferecidas à subscrição, ou seja 45 milhões de euros”, explicita o documento disponibilizado pela CMVM.