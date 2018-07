Sabia que os filhos só podem ser excluídos da herança por três motivos?

“É melhor não arriscar ir à festa ou o meu pai deserda-me”. “Se não ajudar a minha mãe logo à tarde ainda me deserda”. “Vou ser deserdado(a) se não tiver boa nota naquele teste”. Quem não disse (ou ouviu dizer) algumas destas frases, por brincadeira, durante a juventude, que atire a primeira… herança.

A verdade é que os pais podem realmente deserdar um(a) filho(a), mas apenas em três circunstâncias distintas, de acordo como quadro legal português. Com o intuito de esclarecer os cidadãos portugueses (ou os mais novos que temem ficar sem mais uns euros na carteira), a Fundação Francisco Manuel dos Santos (FMMS) decidiu enumerar estes casos.

Através do seu portal “Direitos e Deveres dos Cidadãos”, a entidade lembra que os progenitores podem excluir o(s) seu(s) descendente(s) se, por exemplo, esse(s) herdeiro(os) tenha(m) sido condenado(s) por algum crime doloso intencional com pena superior a seis meses de prisão. Ou seja, que não tenham cometido o delito por negligência, “contra a pessoa, bens ou honra do autor da sucessão ou de um seu cônjuge, ascendente, descendente, adoptante ou adotado”.