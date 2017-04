Sabe quanto vale o diamante mais caro do mundo?

O diamante de 59,6 quilates Pink Star é agora oficialmente a jóia mais valiosa vendida em leilão. Chegou ao recorde mundial de 71,2 milhões de dólares (cerca de 66,7 milhões de euros). Este valor quebrou o recorde anterior de 57,5 milhões de dólares, do diamante Oppenheimer Blue, que foi vendido há um ano.

O Pink Star é agora da loja de jóias chinesa Chow Tai Fook, com sede em Hong Kong.

The Pink Star, a 59.60-carat diamond, just sold in #HK for HK$553m/US$71.2m, a new record for any diamond or jewel at auction

A licitação para o diamante foi rápida – durou cinco minutos – e foi liderada por três licitantes que estavam a negociar por telefone. O leilão começou nos 56,62 milhões de dólares, como conta a Forbes.

Mesmo assim, o valor deste leilão ficou a 12 milhões de dólares do preço a que o mesmo diamante foi vendido em 2013: 83 milhões de dólares. Então o que aconteceu para que o diamante voltasse a ser leiloado? A venda em 2013 desmoronou porque o comprador, um famoso lapidador, Isaac Wolf, nunca chegou a pagar pelo Pink Star, ficando o diamante na posse da casa de leilões.

The Pink Star was sought after by three clients before selling to a bidder on the phone with our Asia CEO Kevin Ching pic.twitter.com/504CuIpbtF

