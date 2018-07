Sabe quantas vezes pode reutilizar o óleo para fritar alimentos?

O óleo é um dos ingredientes mais usados no dia a dia para cozinhar. No entanto é necessário ter algum cuidado na hora da sua reutilização, quer por já poder estar queimado, ou por conter o sabor de outros alimentos fritos anteriormente.

De acordo com o jornal “La Vanguardia” o melhor óleo para cozinhar é aquele que já aqueceu e fritou, por duas ou três vezes. A explicação é de que o óleo precisa de se “abrir”. No entanto, tudo depende também do alimento que já foi frito, dado que quanto mais gordura tiver, pior fica o óleo para ser usado posteriormente.

Brígida Jiménez, médica farmacêutica fala por exemplo no caso das batatas, onde se o óleo for deixado a arrefecer antes de ser guardado “pode durar até sete meses”. Já em relação ao peixe e à carne a situação é diferente, porque existe a libertação de várias gorduras, que colocam em causa uma nova utilização.