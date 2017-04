Sabe qual é o país que não tem uma recessão há 25 anos?

A Austrália está perto de usar uma coroa de ouro, pelo seu reinado de 25 anos de crescimento económico. O rei? Uma mistura de astúcia política e fortuna ultrajante. Mas, agora, a nação está a sentir o peso do seu próprio sucesso.

Embora a progressão esteja a ser sustentada pela taxa de crescimento da população e pelas grandes exportações para a China, a incapacidade de estimular a produtividade traduziu-se na estagnação dos padrões de vida e no descontentamento eleitoral, diz a Bloomberg.

Uma “bolha imobiliária”, alimentada por taxas de juros recorde, levou inúmeras famílias a níveis de dívida altas, que ameaçam a estabilidade financeira, e um governo “tímido” que enfrenta um impasse político são a causa da espiral dos défices orçamentais.

“Não há país na terra que tenha beneficiado mais do crescimento rápido e da industrialização da China nos últimos 30 anos do que a Austrália “, disse Saul Eslake, um economista independente que trabalhou na Austrália durante mais de três décadas.

“Depois do fim do boom do investimento em minério, a alta imigração está a ajudar-nos a evitar uma recessão, mas também está a contribuir para outros problemas”, como o aumento dos preços dos imóveis e da dívida das famílias.

A última recessão da Austrália ocorreu em 1991 e o resultado dessa crise económica foram oito anos de reformas destinadas a criar uma economia aberta, flexível e competitiva. Mas, também, abrindo o caminho para uma expansão de baixa inflação, impulsionada pela produtividade.

“Nós beneficiámos do estímulo chinês, fomos beneficiados com a taxa de câmbio, que permitiu a depreciação, beneficiámos da intervenção direta nos mercados financeiros, fomos beneficiados pelos gastos do governo”, disse Ian Harper, um economista que trabalha no Banco da Reserva da Austrália (RBA). “Isso é boa gestão e boa sorte.”

A Austrália nunca teve um pico de desemprego muito grande. A Austrália tornou-se desde então o país desenvolvido mais dependente da China a nível económico. O país asiático compra agora um terço das exportações da Austrália, comparado com apenas 2% em 1991.

“O que está a acontecer na Austrália agora é uma longa e prolongada recessão,” disse Bob Gregory, que estava no conselho do RBA. “Nada de dramático está a acontecer, mas a cada ano que passa não é tão bom quanto o anterior.”