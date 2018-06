Sabe qual é a hora do dia em que somos mais produtivos?

Às segundas-feiras pelas 11h da manhã durante a época da outono, em especial no mês de outubro. É esta altura em que o corpo dos trabalhadores é mais produtivo, de acordo com um estudo da plataforma “Redbooth” divulgado pela “BBC”.

Em sentido inverso a preguiça é sentida com mais intensidade às sextas-feiras durante a tarde do mês de agosto. Este estudo já levou a que algumas empresas optem pela implementação da cultura da “sesta”.

Os resultados deste estudo tiveram por base a análise de dados recolhidas a centenas de milhares de trabalhadores de vários setores, desde o marketing à arquitetura, passando pela saúde e justiça.

As épocas do ano influenciam também os níveis de produtividade, ou seja, quem vai de férias durante os meses de verão, está por norma mais “fresco” no início do outono.

Com o inverno os dias ficam escuros mais cedo o que faz aumentar o mau humor e a perda da produtividade.