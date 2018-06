Sabe quais são as marcas preferidas dos portugueses?

Pelo sexto ano consecutivo, a Mimosa foi eleita a marca preferida dos consumidores portugueses. O ranking Brand Footprint da Kantar Worldpanel, que mede quantas vezes as marcas FMCG (Fast Moving Consuming Goods) são compradas no ponto de venda, indica que a marca Mimosa saiu das prateleiras dos supermercados 34 milhões de vezes para a casa de um consumidor.

A fechar o pódio das marcas mais escolhidas estão a Gresso e a Compal, que foram retiradas das prateleiras 13 milhões de vezes. Entre as dez marcas preferidas dos portugueses estão também a Delta, Nobre, Renova, Terra Nostra, Milaneza, Agros e Corpos Danone.

Entre as 50 marcas mais escolhidas em Portugal, a Bimbo foi a marca que registou o maior aumento em Consumer Reach Points (CRP’s) de cada marca, ou seja, foi a que registou o maior aumento no que toca à quantidade de vezes a marca saiu da prateleira para a casa de um consumidor. A Bimbo subiu 32 posições no ranking, em comparação com o ano passado, situando-se atualmente na 39.ª posição.