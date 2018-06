Ryanair promete manter preços este ano

A low cost irlandesa compensa a subida do petróleo e dos salários com a manutenção dos preços dos bilhetes. No ano passado, os preços baixaram 3%.

A transportadora aérea Ryanair prevê manter este ano o preço médio dos bilhetes, contrariamente ao ano passado em que optou por uma descida de 3%, avança, este sábado, 2 de junho, o site espanhol elEconomista.es, citando a agência de notícias Efe. A manutenção dos preços visa compensar a subida do preço do petróleo e da despesa com salários, justifica a low cost. À Efe, o diretor de Marketing da transportadora Kenny Jacobs explicou que, embora no segundo trimestre (abril/junho de 2018) se tenha verificado uma ligeira diminuição dos preços, no verão manter-se-ão estáveis, o que produzirá um pequeno aumento dada a forte procura que se verifica. Apesar disso, Kenny Jacobs não descarta uma baixa de preços no período estival em casos excecionais: uma nova greve dos controladores aéreos franceses ou uma nova ameaça terrorista, fatores que teriam um impacto negativo sobre a procura.