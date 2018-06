Ryanair disponibiliza 1 milhão de assentos com descontos até 20%

A Ryanair lançou hoje uma campanha que vai possibilitar a disponibilização de 1 milhão de assentos com descontos até 20%, pelo que os mesmos, de acordo com a companhia aérea, poderão permitir “aos nossos clientes reservar escapadinhas de Verão de última hora com os preços mais baixos”.

Assim, esta promoção da companhia aérea low cost diz respeito a viagens realizadas através da Ryanair entre os meses de junho e setembro. Esta promoção de verão termina à meia-noite da próxima sexta-feira, 8 de junho.

As reservas deverão ser feitas directamente no site da empresa, especifica a Ryanair em comunicado.