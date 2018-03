Russos exigem apuramento de responsabilidades no incêndio em centro comercial da Sibéria

Centenas de pessoas estão esta terça-feira em protesto na cidade russa de Kemerovo, na Sibéria ocidental, na sequência do incêndio que este domingo deflagrou num centro comercial e levou à morte de pelo menos 64 pessoas, 41 delas crianças. Os protestantes alegam que a falta de medidas de segurança terá contribuído para o elevado número de mortes e exigem que sejam apuradas responsabilidades.

As primeiras investigações indicam que o alarme anti-incêndios do edifício não foi devidamente acionado, o que terá feito com que muitas das pessoas ali presentes nem se apercebessem do incêndio. O fumo denso cobriu entretanto o edifício e muitas pessoas ficaram impedidas de sair devido ao bloqueio das portas e à falta de uma evacuação organizada. Há a suspeita de que um técnico de segurança terá desligado o sistema de alarme, após ser alertado sobre o incêndio.

Os bombeiros demoraram mais de seis horas para controlar as chamas que se alastraram pela superfície de 1.500 metros quadrados. O último balanço de vítimas aponta para pelo menos 64 mortes, das quais 41 são crianças. No entanto, teme-se que o número possa vir a aumentar. Este é já apontado como um dos mais violentos da Rússia desde a desintegração da União Soviética.