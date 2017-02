Rússia pode transferir Snowden para os EUA como um “presente” para Trump

As autoridades americanas analisaram uma série de relatórios dos serviços secretos nos quais constam deliberações russas de que o país pretende transferir Edward Snowden de volta aos Estados Unidos, como uma espécie de “presente” para o Presidente Donald Trump.

A notícia foi avançada pela “NBC News” e o próprio ex-funcionário da CIA não perdeu tempo a reagir na rede social Twitter: “Finalmente: uma prova irrefutável de que eu nunca cooperei com os serviços secretos russos. Nenhum país troca espiões, os restantes temeriam que fossem os próximos”, escreveu Edward Snowden.

Finally: irrefutable evidence that I never cooperated with Russian intel. No country trades away spies, as the rest would fear they're next. https://t.co/YONqZ1gYqm

O advogado do alegado espião, Ben Wizner, explicou à NBC que a sua equipa não tem quaisquer conhecimento dos planos para o enviar de volta aos Estados Unidos, garantindo que não recebeu “tais indicações e não tem nenhuma razão nova para se preocupar”.

A Casa Branca não comentou o relatório dos serviços secretos americanos, mas o Departamento de Justiça assegura ter ficado satisfeito com a possibilidade do regresso de Snowden, que está exilado na Rússia desde 2013. Recorde-se que atual Presidente dos Estados Unidos tem sido crítico em relação ao informático e que um milhão de cidadãos assinaram uma petição a pedir o seu regresso, dias antes de Barack Obama deixar a presidência.

Snowden is a spy who has caused great damage to the U.S. A spy in the old days, when our country was respected and strong, would be executed

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 19, 2014