Rússia pode estar perto do fim da recessão

O PIB do Estado russo caiu menos do que o previsto e a Rússia aproxima-se do fim da recessão mais longa em 20 anos, segundo a Bloomberg.

A mineração, manufatura e agricultura aliados à estabilização do preço do petróleo contribuíram para estabilizar a economia do maior exportador mundial de energia, noticia a Bloomberg.

“Ambos os investimentos e consumo diminuíram, mas o impacto dos stocks foi muito forte”, disse Nikolay Kondrashov, analista do Centro de Desenvolvimento da Escola Superior de Economia, citado pela Reuters.