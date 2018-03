Rússia nega ter criado agente tóxico Novichok

Moscovo nunca desenvolveu, nem mesmo nos tempos da URSS, programas de armas químicas “Novitchok”, o agente tóxico que terá sido usado no envenenamento de um ex-espião russo no Reino Unido, afirmou hoje Serguei Riabkov, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, citado pela agência Interfax.

Os líderes dos Estados Unidos, França, Reino Unido e Alemanha pediram explicações à Rússia sobre o atentado contra o ex-espião Sergei Skripal e a sua filha, após um ataque com um agente neurotóxico, que Londres atribui à Rússia.

Serguei, 66 anos, e a filha Yulia, 33, foram encontrados inconscientes no dia 4 de março, num banco num centro comercial em Salisbury, no sul de Inglaterra, e estão hospitalizados em “estado crítico, mas estável”.

Numa intervenção no parlamento, Theresa May considerou “muito provável” que a Rússia tivesse sido responsável pelo duplo envenenamento. Os líderes de França, Alemanha, EUA e Reino Unido repudiaram hoje, em conjunto, a utilização do agente neurotóxico Novichok contra Sergei Skripal e a filha como uma “violação do direito internacional” e uma “ameaça à segurança de todos”.