Rússia manterá domínio do mercado europeu de gás além de 2022, prevê CyC

“As exportações de gás da Rússia para a Europa não param de crescer e a Rússia está a fortalecer o seu controlo sobre o mercado europeu de gás”, alerta o mais recente relatório da seguradora de crédito, Crédito y Caución, centrado na análise à evolução do gás na Europa da OCDE, região definida pela Agência Internacional de Energia da qual fazem parte os países da União Europeia, Islândia, Noruega, Suíça e Israel.

Entendendo que “as alternativas são limitadas”, a CyC adianta, em comunicado, não esperar que a Rússia perca a sua posição dominante no mercado europeu, e lembra as “preocupações com a segurança energética geradas pela crescente dependência das importações russas”. Importa recordar que, em 2016, as importações provenientes da Rússia cobriram 36% do consumo de gás na União Europeia, um valor que compara com os 24% registados em 2010. “A percentagem é superior a 80% em alguns países europeus, como os Estados Bálticos, a Finlândia, Eslováquia, República Checa e Bulgária”, é ainda frisado no relatório.

Ao caracterizar o mercado europeu do gás, os analistas sublinham o aumento do consumo desde 2014, impulsionado pela recuperação económica continuada e pela utilização adicional de gás no setor da produção de eletricidade, num contexto de queda da produção nos Países Baixos e no Reino Unido que não conseguiu compensar a recuperação na Noruega. De acordo com as previsões do relatório, a crescente diferença entre consumo e produção na OCDE aumentará as necessidades de importação dos 200 mil milhões de metros cúbicos (MMm3) de 2016 para cerca de 290 MMm3 em 2022.