Rum da Madeira promovido na Assembleia da República

A Secretaria Regional da Agricultura e Pescas estabeleceu uma parceria com os deputados da Madeira da Assembleia da República para a realização de uma palestra sobre rum da Região seguida de uma prova de runs.

O objectivo passa pela promoção desta bebida bem como informar os deputados da Assembleia da República da importância “socioeconómica, histórica e cultural” do Rum da Madeira, que é o único Rum Agrícola produzido em Portugal e que é classificado com “Indicação Geográfica Protegida” (IGP).

A iniciativa é dirigida a 100 deputados e vai contar com intervenções de Sara Madruga, deputada do PSD, da presidente do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), Paula Jardim Duarte, e ainda uma apresentação e prova de vários runs da Madeira pelo sommelier madeirense Américo Pereira.