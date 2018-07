Rui Rio sobre o OE2019: PS, PCP e BE estão a querer “safar a sua própria pele”

À margem de uma visita a uma escola no Porto, que apoia jovens que deixaram de frequentar o ensino obrigatório, Rui Rio declarou que as forças que apoiam o Governo têm a “obrigação” de se “entender” e de “aprovar um Orçamento do Estado, a exemplo do que fez em anos que não foram eleitorais”.

“Se agora não se entende, fica comprovado que é um projeto sem unidade, é uma soma de interesses que deu nisto”, disse Rui Rio, referindo, todavia, que tem de se aguardar.

“Não nos vamos precipitar, o Orçamento [do Estado] tem de estar no parlamento a 15 de outubro e nós vamos ver se eles foram capazes ou não foram capazes”, acrescentou Rio, assinalando, contudo, que o Governo não se pode comprometer com o que depois “não pode dar”.