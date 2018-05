Rui Rio sobre o Congresso do PS: “António Costa no país das maravilhas”

O líder do PSD, Rui Rio considera que o Congresso do PS não trouxe “nenhuma ideia nova para o país” e limitou-se a exibir “António Costa no país das maravilhas”.

Rui Rio salienta que “as pessoas vão naturalmente entendendo que as coisas não são tão maravilhosas quanto o Governo as pinta, e até os partidos que sustentam esta solução parlamentar também já não desenham o país como uma coisa tão maravilhosa como desenhavam há cerca de um ano ou dois”.

No final de um encontro com o Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados, que decorreu hoje, Rui Rio disse “vi aquele congresso como uma manifestação interna do PS, mas para o país não vejo nada de relevante”.