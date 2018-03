Rui Rio reuniu com a chanceler Angela Merkel

O presidente do PSD, Rui Rio, teve hoje uma reunião privada com a chancele alemã Angela Merkel, à margem da Cimeira do PPE, que decorreu em Bruxelas. Fonte oficial do partido adiantou que Rio, que fala fluentemente alemão, e a chanceler da Alemanha falaram da situação de Portugal e do projeto europeu.

Rio chegou ontem a Bruxelas para a primeira deslocação internacional desde que foi eleito líder do partido, em janeiro passado. Da agenda constavam um jantar com os seis eurodeputados sociais-democratas, liderados por Paulo Rangel, professor do Porto que assumiu uma posição preponderante quando Rio foi presidente da câmara da cidade.

Rio agendou também um encontro com o comissário português Carlos Moedas e com o presidente do PPE, Joseph Daul, antes de seguir para uma cimeira do PPE, de que o seu partido faz parte. Ali, encontrou Jean-Claude Juncker (Comissão Europeia), Donald Tusk (Conselho Europeu) e Antonio Tajani (Parlamento Europeu), todos eles pertencentes a partidos daquela família política. Recorde-se que nove chefes de Estado e de governo da UE são membros do PPE.