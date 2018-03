Rui Rio reúne-se com líderes distritais para conquistar voto de confiança

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Rui Rio, vai reunir-se esta quarta-feira, pela primeira vez, com os presidentes das comissões políticas distritais do partido. Os líderes distritais esperam que Rui Rio apresente as linhas gerais de uma estratégia de oposição e de afirmação do PSD como “uma alternativa credível” ao Governo, avança o “Jornal de Notícias”.

Após um mês de sucessivas polémicas a abalar a sua liderança, como a escolha de Elina Fraga para vice-presidente e a demissão de Feliciano Barreiras Duarte, Rui Rio quer conquistar o voto de confiança dos líderes distritais. Na reunião será ratificado o nome de José Silvano como novo secretário-geral do PSD, em substituição de Feliciano Barreiras Duarte, que apresentou a demissão, na sequência de um escândalo envolvendo o seu percurso académico.

Na reunião da Comissão Política Nacional, vai ser ainda aprovada a versão final do regulamento do Conselho Estratégico Nacional (CEN), ao qual Rui Rio pretende dar novos poderes. O CEN passará a estar dividido por secções temáticas, que se prevê à partida que seja 16 (relações externas, saúde, educação, cultura, assuntos europeus, …), e terá porta-vozes, que falarão em nome do partido.