Rui Rio quer evitar corte de 15% nos fundos comunitários para agricultura

Numa visita à Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, Rui Rio, líder do Partido Social-Democrata (PSD), mostrou-se preocupado com os cortes nos fundos comunitários no “segundo pilar da política agrícola comum, que se destina ao investimento e ao desenvolvimento rural”, pode ler-se na página da Internet do partido.

Em causa está um corte de 15% nos fundos comunitários para o desenvolvimento rural devido à saída do Reino Unido da União Europeia, obrigando a um esforço adicional por parte dos governos nacionais. Segundo o ex-presidente da Câmara Municipal do Porto, existem divergências entre os Estados-Membros da comunidade única, uma vez que “os países do sul procuraram que o orçamento comunitário subisse” ao contrário dos do Norte.

Apesar da situação que considera “preocupante”, Rui Rio diz que está “na política para Portugal ganhar” e que, embora reconhecendo que o governo pode fazer mais, o interesse nacional impõe ajudar “os representantes de Portugal (…) a terem em Bruxelas a força necessária para Portugal ganhar”.