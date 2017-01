Rui Rio sobre a economia portuguesa: “Não deve haver no mundo performance tão má”

O orçamento do Estado é já uma das causas do aumento das taxas de juro da dívida portuguesa” nos mercados externos, disse Rui Rio no âmbito da conferência ‘Orçamento do Estado 2017’, organizada pelo Jornal Económico em parceria com a consultora EY.

“Não deve haver no mundo performance tão má como a da economia portuguesa: passou de um crescimento de 4% em média ao ano entre 1986 até à entrada do euro, com uma dívida de 51% do PIB e de então para cá temos um investimento de zero e uma dívida de 134%”, disse o social-democrata.

O ex-presidente da câmara do Porto fez um percurso histórico. De 1986 até ao século XXI, Portugal cresceu à média de 4% ao ano. Com a entrada do euro, as taxas de juro caíram brutalmente “e entrou em nós um discurso de desprezo pelo endividamento externo. Infelizmente, não é assim.” Mas tudo isso levou ao crescimento do endividamento das famílias, das empresas e do Estado. Resultado: “a taxa de poupança é de 4,5%, abaixo dos 4,9% de 1960”; em paralelo, “a banca apostou nos bens não transaccionáveis (construção)” e na troca de votos pelo aumento da dívida.