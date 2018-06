Rui Patrício já terá rescindido com Sporting, após falhar transferência para Wolverhampton

O interncional português Rui Patrício, capitão do Sporting Clube Portugal, já terá rescindo com o clube de Alvalade, após Bruno de Carvalho ter impedido a transferência do jogador convocado para o Mundial 2018 para os ingleses do Wolverhampton na quinta-feira, noticia o jornal desportivo “Record” esta manhã.

Após negociações com os italianos do Nápoles, que deveriam pagar 18 milhões de euros pelo jogador, acabar num impasse, Rui Patrício terá estado muito perto de assinar pela equipa treinada por Nuno Espírito Santo. O que só não aconteceu porque Bruno de Carvalho terá exigido mais dinheiro, quando o acordo já estava fechado.

Com esta situação, o guarda-redes terá avançado para a decisão de rescindir o contrato unilateralmente, alegando justa causa.