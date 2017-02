Rui Horta e Costa sai dos CTT por causa da Operação Marquês

Menos de um dia depois de os CTT – Correios de Portugal terem anunciado a designação dos novos membros para o mandato entre 2017 e 2019 (que terá lugar na próxima assembleia geral anual a 20 de abril), já há uma baixa.

Rui Horta e Costa comunicou hoje a sua renúncia ao cargo de Administrador Não-

Executivo dos CTT, assim como a sua indisponibilidade para o exercício de idênticas funções no mandato 2017-2019, “por motivos pessoais supervenientes à divulgação ontem efetuada das Recomendações da Comissão de Governo Societário, Avaliação e Nomeações do Conselho de Administração dos CTT”. Segundo o Dinheiro Vivo, a razão da demissão é o facto de ter sido constituído arguido na Operação Marquês. Notícia esta divulgada pelo Correio da Manhã.

O jornal noticiou esta quarta-feira que Rui Horta e Costa é o 21º arguido da Operação Marquês, processo que envolve o ex-primeiro-ministro, José Sócrates.

“Atento o referido e no exercício das suas competências, a Comissão de Governo Societário, Avaliação e Nomeações diligenciará a necessária alteração às respetivas Recomendações quanto à composição dos órgãos sociais dos CTT para o mandato 2017-2019, mantendo os Acionistas da Sociedade e o mercado prontamente informados”, diz o comunicado.

O mandato dos órgãos sociais dos CTT terminou no final de 2016 e a designação dos novos membros para o mandato entre 2017 e 2019 terá lugar na próxima assembleia geral anual a 20 de abril.

A empresa definiu a separação entre as funções de presidente do conselho de administração e presidente da comissão executiva, com vista ao “enfoque estratégico”. Francisco de Lacerda fica assim CEO e deixará de acumular a função de chairman.

A comissão executiva vai manter 5 membros. Haverá uma comissão especializada em matérias relativas a governo societário, nomeações e avaliação composta por 5 administradores não-executivos e uma maioria de independentes.

A lista para o triénio 2017-2019 cumpre o objetivo de 30% do género feminino no conselho.

André Gorjão Costa figura na lista de cargo recomendado como administrador executivo (CFO), assim como Dionizia Ferreira, António Pedro Silva e Francisco Simão

Já Nuno Fernandes Thomaz, José Fino, João Bento, Luísa Anacoreta Correia, Céline Abecassis-Moedas e Belém Corbi são indicados ao membros não-executivo do Conselho.

Manuel Castelo Branco deixa a administração dos CTT.

Na comissão de vencimentos, como independente está João Talone, Rui Alpalhão e Manuel Alves Monteiro. Júlio Castro Caldas presidente à mesa da AG.