Rui Barreto defende “debate aberto e elevado” na disputa pela liderança do CDS-PP Madeira

O candidato à liderança do CDS-PP Madeira, Rui Barreto, felicitou esta segunda-feira o aparecimento de mais uma candidatura, liderada por Américo Dias, aos destinos dos centristas madeirenses, e defendeu que se tenha “um debate aberto” focado no caminho a seguir a nível interno e nas apresentações de soluções de propostas para a Madeira.

Rui Barreto reafirmou a sua vontade em ter um partido “capaz de ser poder e influenciar a governação” em vez de “se fechar sobre si próprio”.

“Se há quem advogue outro caminho, muito bem, é hora dos militantes decidirem aquilo que querem fazer”, desafia.

O centrista apelou a que se tenha “um debate aberto, plural, focado” tanto a nível interno como “na apresentação de soluções e de propostas” para a sociedade da Madeira. Rui Barreto refere ainda que espera que esse debate “seja “elevado e sem ataques pessoais e sem situações passíveis de criarem fricções insanáveis”.

“Aquilo que o CDS deve dizer é que tem propostas próprias, que tem um caminho próprio e que os madeirenses não terão, fatalmente, de votar no PS ou no PSD”, clarifica.

O aprofundamento da autonomia, um sistema fiscal próprio que “permita baixar impostos para os cidadãos e para as empresas”, a resolução da mobilidade e dos problemas no sistema de saúde da Madeira, a prioridade na criação de emprego, e a implementação de políticas reais de ordenamento do território, são algumas das propostas contidas na candidatura de Rui Barreto à liderança do CDS-PP Madeira.