Rui Barreto alerta para necessidade de repavimentar estradas do Funchal

O vereador do CDS-PP na Câmara do Funchal, Rui Barreto, alertou para a necessidade de se proceder à repavimentação das estradas do Funchal. Apesar do centrista reconhecer que foram feitas obras nesse sentido estas não passam de remendos e apela a que se crie um plano que identifique quais as estradas a reparar no sentido de dar mais segurança à população.

O objetivo deste plano que identifique freguesia a freguesia do Funchal quais são as estradas a repavimentar serviria, explica Rui Barreto, para dar “dignidade às pessoas” e também para “prevenir pedidos de indemnização à autarquia”.

Rui Barreto apelou, na reunião de câmara, a que o presidente da autarquia, Paulo Cafôfo, preste mais atenção e equidade ao estado dos pisos na cidade do cidade.