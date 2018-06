Rubina Leal acusa Cafôfo de “prepotência e irresponsabilidade” relativamente a contracto programa com o Monte

A vereadora do PSD na Câmara do Funchal, Rubina Leal, acusou o presidente da autarquia, Paulo Cafôfo, de ser prepotente e irresponsável relativamente ao contrato-programa que ainda não foi estabelecido com a Junta de Freguesia do Monte.

Rubina Leal diz ainda que Cafôfo de alguma forma “até tenta fazer chantagem” com a presidente da Junta do Monte dizendo que “ou aceita o arruamento que faz parte do Parque Leite Monteiro ou não fica com os caminhos e a limpeza e manutenção da freguesia”.

“A presidente da junta já assumiu que aquele caminho, que no passado fazia parte do contracto programa, mas que essa manutenção nunca foi feita e como tal tentou negociar com a Câmara no sentido de não ficar com aquele arruamento”, esclarece Rubina Leal.