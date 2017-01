RSI: Número de beneficiários sobe pela primeira vez em sete anos

Dezembro de 2016 contou com mais 2,322 mil beneficiários (1.08%) do que em novembro e mais 7.893 (3.79%) do que em dezembro do ano anterior, perfazendo um total de 216.061 mil beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI). Foi o primeiro aumento desde 2009, de acordo com os dados mais recentes do Instituto da Segurança Social (ISS).

Em termos de distribuição geográfica, o distrito do Porto continua a ser o que mais beneficiários do RSI tem, com 62.466 mil, logo seguido de Lisboa, com 36.581 mil, e de Setúbal, com 18.640.

No que diz respeito às famílias, dezembro registou 96.906 mil beneficiários. Face a novembro de 2016, dezembro teve um aumento de 681 cidadãos, assim como um aumento de 2.225 mil face a dezembro de 2015.