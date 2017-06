Star Wars: Desapareceu a maior coleção da saga

Mais de cem figuras, entre as quais algumas “raras e importantes”, foram roubadas da maior coleção existente da saga Star Wars, num museu dedicado ao tema. A denúncia foi feita pelo dono da coleção, Steve Sansweet, e as autoridades já estão a investigar, revela um comunicado do proprietário, no site Rancho Obi-Wan.

Para Sansweet, este roubo tratou-se de um golpe pessoal: a vítima acredita que foi o seu amigo de há 20 anos, Carl Edward Cunnigham, quem assaltou o museu e levou os objetos avaliados em 180 mil euros.

Isto porque outro colecionador, Peter Wise, também fora assaltado, tendo sido levados objetos da mesma saga cinematográfica, entre eles um protótipo raro do foguete de Boba Fett. Os objetos correspondem aos mesmos que um distribuidor, Zach Tann, adquiriu, através de Carl Cunnigham, conforme relata o epanhol ABC.

Os fãs do universo galático procuram ajudar na busca das valiosas figuras roubadas e até Mark Hamill, que interpreta Luke Skywalker, deixou uma mensagem de alerta no Twitter, para que as “potenciais vitímas” não comprem os objetos roubados.