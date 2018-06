Rothschild: “Atratividade do mercado imobiliário português justifica bom crescimento da construção”

A atratividade do mercado imobiliário em Portugal acelerou a atividade na indústria da construção, os salários no setor e o valor das habitações, uma tendência que deverá continuar na perspetiva do grupo francês Edmond de Rothschild.

A construção de novas habitações aumentou 23% em 2017, face ao ano anterior, enquanto os pedidos de licenças de construção aceleraram 35%, “apoiados por investimentos residenciais para fins turísticos, mas também pelo sistema tributário ‘residentes não habituais’ introduzido em 2013”, refere o outlook do grupo, assinado pela economista-chefe, Mathilde Lemoine.

A grande maioria (80%) das propriedades oferecidas no mercado foram vendidas em menos de seis meses, “suportando um crescimento dos preços imobiliários de 7,6% em todo o país e 18% no Porto e em Lisboa”.