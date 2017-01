Rota do Mediterrâneo Central: CE apresenta medidas para gerir migração

O contributo da CE e da Alta Representante traduz-se num conjunto de medidas suplementares que visam reforçar os esforços desenvolvidos pela UE ao longo da referida rota, em especial na Líbia e na região vizinha. Estas ações têm por principais objetivos lutar contra as redes de passadores e traficantes de seres humanos, contribuir para uma gestão mais eficaz dos fluxos migratórios, continuar a salvar vidas no mar e melhorar as condições de vida dos migrantes e refugiados na Líbia e nos países vizinhos.

Desde 2015, os recursos e os meios destinados às operações da União Europeia no mar triplicaram, ajudando a salvar mais de 400 mil pessoas no Mediterrâneo. Contudo, o aumento da migração ao longo da rota do Mediterrâneo Central, através da qual chegaram mais de 181 mil migrantes e refugiados à UE em 2016, implicou igualmente níveis sem precedentes de perdas de vidas no mar.

A fim de evitar que esta tragédia humana se reproduza em 2017, a CE e a Alta Representante identificaram ações operacionais a curto prazo que devem ser adotadas em cooperação com os Estados-membros relativamente à rota do Mediterrâneo Central. No âmbito de uma estratégia global, as ações propostas têm em conta um contexto regional mais alargado (em especial, a fronteira meridional da Líbia, bem como a Tunísia, o Egito e a Argélia), conferindo particular ênfase à Líbia, que representa o ponto de partida de 90 % das pessoas que pretendem viajar para a Europa.