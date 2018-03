Rogério Alves fala sobre judicialização no ICPT

O ex-Bastonário da Ordem dos Advogados, Rogério Alves, é o convidado do almoço-debate do ICPT – International Club of Portugal do próximo dia 20 de março, que acontecerá no hotel Fontana, em Lisboa.

Intitulado “Judicialização e Estado justo: descubra as diferenças”, o tema do conhecido advogado pretende desmistificar alguns tabus e esclarecer assuntos quentes do foro da justiça.

Licenciado em Direito pela Universidade Católica portuguesa, tem uma carreira de 30 anos na advocacia.