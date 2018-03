Rogério Alves alerta para “judicialização” que procura “vingança” em vez de “justiça”

O antigo bastonário da Ordem dos Advogados, Rogério Alves, alertou hoje para os perigos inerentes à “judicialização da vida política, social, desportiva”, em que “a resposta deixou de ser política, social, desportiva” e passou a basear-se em múltiplos processos judiciais. Ao intervir no âmbito de um almoço-debate promovido pelo International Club of Portugal, em Lisboa, Alves traçou uma clara distinção entre “judicialização” e “Estado justo”.

Ao longo do seu discurso, o advogado sublinhou vários efeitos negativos dessa “judicialização” que “por vezes impede o acesso à verdade”, nomeadamente a utilização da denúncia como um “método mais ou menos fácil de neutralizar adversários” que são constituídos arguidos (“basta que a denúncia tenha alguma consistência”, afirmou).

“No contexto de um Estado judicializado, as pessoas não querem justiça, as pessoas querem vingança”, argumentou o advogado. Nesse sentido, defendeu a importância do princípio de presunção de inocência, para que os tribunais apurem a verdade e nenhum inocente seja condenado injustamente. E criticou a mediatização da Justiça, desde logo as violações do segredo de justiça e os julgamentos na praça pública.