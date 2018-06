Rock in Rio 2018: “Brigadas Huawei” desafiam festivaleiros a tirar a melhor foto do dia

A edição de 2018 do Rock in Rio Lisboa, que regressa estes dias 29 e 30 de junho ao Parque da Bela Vista, em Lisboa, para a segunda fase, também vai ser palco de um desafio protagonizado pelas “Brigadas Huawei”, que desafiam todos os festivaleiros a tirar a melhor foto do dia.

Todos os conteúdos produzidos pelos participantes serão exibidos diariamente nos ecrãs do Cubo LED Gigante da Huawei, localizado na “Pop District” do festival e os vencedores habilitam-se a ganhar um Huawei P20.

A fotografia do Rock in Rio será este ano apoiada pelas inovadoras ‘features’ do Huawei P20 e Huawei P20 Pro da Huawei, assistidas por Inteligência Artificial. A câmara do Huawei P20 Pro, a primeira do mundo integrada num smartphone com três câmaras Leica e capacidades únicas como 5x zoom, fotos noturnas com estabilizador sem perder a qualidade (super night shot) e super slow motion, permitirão a todos registar e partilhar os melhores momentos do Rock in Rio Lisboa.