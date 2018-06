Rock é proposta do Mercado dos Lavradores para esta quinta-feira

Se gosta de música rock o Mercado dos Lavradores na quinta-feira pode ser o local indicado para si. Cristina Barbosa será a figura de um cartaz de uma iniciativa diferente para um dos locais mais conhecidos do Funchal.

Pelas 21h00, desta quinta-feira, devem começar a ecoar pelas paredes do Mercado dos Lavradores os primeiros acordes de um noite que se espera emblemática. A iniciativa do município quer dar continuidade ao sucesso dos concertos anteriores, em que o fado e o jazz, subiram a palco neste mercado municipal do Funchal.

Para João Pedro Vieira, vereador na câmara municipal, estes concertos contribuem para uma oferta “cada vez mais heterogénea e integrada dos nossos mercados”.