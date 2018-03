Roberto Almada: “Deixo a coordenação do BE Madeira de consciência tranquila”

O passado domingo marcou a despedida de Roberto Almada do cargo de coordenador regional do BE Madeira depois da convenção ter eleito para esta tarefa Paulino Ascensão. No balanço de quase 10 anos nestas funções o também deputado na Assembleia Regional diz, ao Económico Madeira, que sai de consciência tranquila e que deixa o partido na melhor posição de sempre.

Roberto Almada refere que a convenção regional do passado domingo resolveu mudar a coordenação do BE Madeira. “Não há críticas. Saio destas funções com a consciência tranquila”, esclarece.

Nos quase 10 anos na coordenação dos bloquistas madeirenses Roberto Almada diz que “existiram altos e baixos” mas que “o balanço é positivo”.