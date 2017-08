Ritz-Carlton vai para ‘alto mar’ da forma mais luxuosa

O Ritz-Carlton, marca de luxo da Marriot International Inc, anunciou na semana passada a sua expansão marítima com o lançamento de três navios pequenos e ultra-luxuosos. Para competir com grandes empresas já estabelecidas, a marca hoteleira decidiu avançar com um ‘anti-cruzeiro’ que preza pelo espaço, privacidade e flexibilidade nas viagens.

O navio inaugural parte no final de 2019 e marca a primeira vez que uma empresa hoteleira entra ‘em alto mar’.

“É preciso diversificar o negócio”, disse o presidente-executivo da Ritz-Carlton à Bloomberg em entrevista.

O presidente-executivo explica ainda que uma das principais estatísticas afirma que este setor dos cruzeiros cresceu em média 8,5% por ano desde 1981, no entanto houve poucos navios novos no espectro ultra premium.

A união destes dados com as estatísticas da empresa que avançam que 400 mil dos seus clientes utilizam cruzeiros dão ao responsável margem para assumir que esta e uma sólida oportunidade, com os seus navios a apresentarem uma capacidade máxima anual de 12 mil.