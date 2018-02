Rita Andrade anuncia reforço de recursos humanos no Lar Nossa Senhora da Piedade

A secretária regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais, Rita Andrade, anunciou esta sexta-feira um reforço nos recursos humanos afectos ao Lar Fundação Nossa Senhora da Piedade.

Nesta visita Rita Andrade referiu que a instituição tinha algumas lacunas em termos de recursos humanos que agora serão colmatadas através da Segurança Social.

A secretária regional diz que a instituição tem sido “uma mais valia” e um parceiro fundamental no apoio a esta faixa da população com o Centro de Dia e uma estrutura residencial com capacidade para 28 pessoas.