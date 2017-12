Risco de perda “total”: Bruxelas alerta investidores para aposta em moedas virtuais

A Comissão Europeia alertou, esta quarta-feira, para o risco de perda “total” dos investimentos em moedas virtuais, nomeadamente a bitcoin, apelando às agências de supervisão europeias para que atualizem, com caráter de urgência, os alertas aos investidores.

A bitcoin, a mais famosa das criptomoedas, protagonizou nas últimas semanas valorizações extraordinários, tendo, no último domingo, ultrapassado a barreira dos 20 mil dólares. Desde então, o seu valor não parou de cair, atingindo esta quarta-feira, depois de uma queda de os 7%, os 17 mil dólares a unidade.

“O valor da bitcoin não está garantido por nenhum país nem por nenhum emissor”, alertou, em conferência de imprensa, o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis. Estando dependente da oferta e da procura, “o seu valor pode cair a qualquer momento”.

“Há riscos claros para os investidores e os consumidores associados à volatilidade dos preços, incluindo o risco de perda total do investimento, quebras operacionais e de segurança, bem como manipulação do mercado”, explicou o comissário, que tem a “tutela” do euro e da estabilidade financeira.