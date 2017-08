Risco de exoneração para assessor do Governo por viagem paga pela Huawei

O adjunto do secretário de Estado das Comunidades, Nuno Barreto, pode ser exonerado no seguimento da sua visita à China a convite da Huawei, em Janeiro deste ano, noticia o Público na sua edição online.

O Código de Conduta aprovado pelo Governo há um ano estabelece o limite de 150 euros nas estadas pagas a membros do Governo assim, se as despesas de Nuno Barreto em hotel e refeições referentes aos dias em que esteve na China excederem os 150 euros, ocorrerá uma exoneração será automática, diz o Público, depois de confirmação junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O ministério reforçou ao jornal que neste caso não se colocar a questão de conflito de interesses direto, já que o Ministério dos Negócios Estrangeiros não tem negócios com a empresa chinesa. Importa salientar que a viagem de Nuno Barreto foi realizada no seu período de férias e a deslocação de avião foi paga pelo próprio.