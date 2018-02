Risco da dívida portuguesa “moderou significativamente”, segundo o FMI

A capacidade de Portugal reembolsar a dívida pública melhorou nos últimos meses, apoiada por melhor acesso ao mercado e do rating da República, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). O Conselho Executivo do FMI terminou esta quarta-feira a sexta avaliação pós-programa e, nas conclusões conhecidas esta sexta-feira, mostrou-se confiante quanto à resiliência do país à diminuição do apoio por parte do Banco Central Europeu (BCE).

“Espera-se que a capacidade de reembolso de Portugal seja adequada no cenário base. Com o melhor acesso ao mercado e as perspetivas e ratings soberanos, bem como os reembolsos antecipados adicionais ao Fundo em 2017, os riscos para a capacidade de reembolso moderaram significativamente desde o último PPM [Post-Program Monitoring]”, refere o FMI.

Portugal fez reembolsos antecipados à instituição no valor de 8,2 mil milhões de SDR (a moeda do FMI), em 2017, o que equivale a cerca de 10 mil milhões de euros. A estes, acrescem 700 milhões de SDR em 2018, ou seja, cerca de 831 milhões de euros. Com 83% do empréstimo pago, o próximo prazo de pagamento de dívida ao FMI é apenas em 2021.