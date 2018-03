Riopele afirma-se como indústria 4.0

Ana Lehmann marcou presença no Open Day Indústria 4.0 da Riopele – organizado em parceria com o IAPMEI, o CeNTI e o CITEVE – que pretendeu transmitir às empresas o conhecimento produzido e os projetos em curso no domínio dos têxteis técnicos e funcionais. Esses projetos – o Nano.Smart, o R4Textiles e o TextBoost – fazem com que a empresa famalicense, fundada em 1927 e atualmente com um milhar de colaboradores, assuma uma posição de liderança tecnológica ao nível dos princípios indutores da economia circular.

O objetivo do Nano.Smart é fazer, por exemplo, com que os tecidos sejam fáceis de limpar ou tenham boa solidez à cor. Com o R4Textiles a Riopele trouxe à luz do dia a marca Tenowa, para vestuário feito com tecido produzido com matéria-prima 100% reciclada. De resto, a iniciativa contou com uma passagem de modelos envergando peças desenhadas por Nuno Baltazar, utilizando tecidos da Riopele inteiramente fabricados com materiais recicláveis e com propriedades funcionais de vanguarda. Já o projeto mobilizador Texboost, que a empresa lidera e que envolve um investimento próximo dos 10 milhões de euros, traduz o esforço ímpar para concretizar um elevado número de novas soluções de I&D.

Três projetos que “estão na vanguarda da inovação e estão na fronteira do que de melhor se faz a nível internacional, sendo desenvolvidos com centros tecnológicos de excelência, como o CeNTI e o CITEVE”, classificou Ana Lehmann.