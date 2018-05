Rio sensibiliza Merkel para corte nos fundos de coesão proposto para Portugal

Angela Merkel prossegue hoje uma visita a Portugal, dia que passará em Lisboa e que começou com uma reunião privada com Rui Rio num hotel da capital, que precedeu o encontro da chanceler alemã com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e a reunião com o primeiro-ministro, António Costa.

Em declarações aos jornalistas no final, o presidente do PSD adiantou que o orçamento plurianual da Comissão Europeia para 2021-2027 foi um dos temas sobre os quais falou com Angela Merkel, uma vez que se trata de “interesse nacional” já que “Portugal perde 7%”, segundo a proposta de Bruxelas.

“Eu procurei sensibilizá-la para este facto e com isto dar também uma ajuda nas negociações que agora o Governo vai ter de conduzir, ainda que não se consiga recuperar tudo. Se não otimizarmos o montante de fundos comunitários, o investimento público em Portugal irá ressentir-se um pouco mais”, avisou.