Rio antecipa concordância do PSD com alterações à legislação laboral acordadas

O presidente do PSD, Rui Rio, antecipou esta quinta-feira a concordância do partido com as alterações à legislação laboral acordadas na quarta-feira em Concertação Social, considerando que um acordo entre entidades patronais e sindicatos “tem uma força muito grande”.

O Governo e os parceiros sociais, à exceção da CGTP, assinaram na quarta-feira um acordo na Concertação Social sobre as alterações à legislação laboral, tendo os jornalistas perguntado a Rui Rio – à saída de um encontro, em Lisboa, com a chanceler alemã, Angela Merkel – se o PSD iria viabilizar estas medidas quando a proposta de lei for a votação no parlamento, a 06 de julho.

“Eu ainda não estou em condições de ser perentório porque o acordo não é tão curto assim. Agora posso-lhe dizer uma coisa: um acordo que sai assinado, quer pelas entidades patronais, quer pelos sindicatos, designadamente neste caso a UGT, isto tem uma força muito grande”, começou por responder.