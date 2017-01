Ricciardi: “Só temos mercado para três bancos”

José Maria Ricciardi, ex-presidente do Haitong Bank (antigo BESI), acredita que o mercado português é demasiado pequeno e só existe espaço para três bancos. Em entrevista à plataforma multimedia Play it, do Jornal Económico, Ricciardi revelou ainda que espera lançar em breve a primeira pedra para a reconstrução do Grupo Espírito Santo (GES).

“A banca portuguesa, no futuro, tem que conseguir ultrapassar diferentes etapas. A primeira, é que tem que se consolidar. Temos demasiados bancos para a nossa economia. E, portanto, temos que ter um número menor e mais eficiente de bancos. Precisamos de ter bancos maiores em Portugal e mais eficientes em termos de custos. A minha visão é a de que não temos mercado para ter mais do que três grandes bancos e alguns bancos de nicho”, defendeu Ricciardi na entrevista, que pode ser consultada na totalidade em www.jornaleconomico.pt.

Neto de Ricardo Espírito Santo, José Maria Ricciardi confessou que tem o desejo de reconstruir o grupo financeiro que desapareceu com a derrocada do GES e do BES em 2014. “Vou tentar. Enfim, se tiver ainda alguns anos de vida. Construir totalmente não vou conseguir fazer, sejamos realistas. Mas lançar a reconstrução, vou tentar fazê-lo. … O nome Espírito Santo era a melhor marca da banca portuguesa, tanto em Portugal, como internacionalmente. E portanto eu acho que os últimos 10, 15 anos, que foram de fato muito maus, são um período negro que se passou, mas que podem ser ultrapassados por uma marca e por uma história que tem quase um século e meio”.