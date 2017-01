Ricardo Salgado constituído arguido no processo “Marquês”

O ex-presidente do BES foi ouvido esta manhã no Departamento Central de Investigação e Acão Penal (DCIAP) para responder a dúvidas quanto à origem do dinheiro em contas de Carlos Santos Silva, amigo de José Sócrates. Ricardo Salgado foi constituído arguido no âmbito do processo Marquês, sendo também arguido no processo principal que investiga o Universo Espírito Santo. Suspeita-se que grande parte dos 23 milhões de euros reunidos pelo amigo de infância do ex-primeiro-ministro na Suíça, e depois transferidos para Portugal, tenham vindo de sociedades com ligação ao grupo Espírito Santo.

Ao início da tarde a Procuradoria Geral da República (PGR) confirmou , em comunicado, as diligências levadas a cabo pelo procurador Rosário Teixeira e pelo inspetor da Autoridade Tributária Paulo Silva : “Ricardo Espírito Santo Silva Salgado foi, esta manhã, constituído arguido e encontra-se a ser interrogado pelo Ministério Público, no âmbito da designada ‘Operação Marquês’”, que corre termos no DCIAP.

Segundo a PGR, “o arguido é suspeito da prática de factos susceptíveis de integrarem os crimes de corrupção, abuso de confiança, tráfico de influência, branqueamento e fraude fiscal qualificada”.