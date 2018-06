Ricardinho garante que fica no Inter Movistar, depois de conquistar quinto título espanhol de futsal

O jogador português de futsal Ricardinho garantiu esta terça-feira, 19 de junho, que vai continuar no Inter Movistar, clube espanhol bicampeão europeu com quem tem contrato.

Ricardinho esclareceu o seu futuro logo após festejar a conquista do quinto título espanhol consecutivo.

“Como toda a gente sabe, tenho contrato com o Inter e se tenho, é para continuar. O que se passar a seguir, já é entre o presidente e os outros. O presidente falou comigo, eu com ele e já está. Vou ficar, vou ficar”, disse à radio Cadena Ser, após o quinto jogo da final com o FC Barcelona.