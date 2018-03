Revista internacional premeia CEO da Galp como melhor de Portugal e o terceiro melhor da Europa

A energética Galp foi distinguida nas categorias de Melhor CEO, Melhor CFO e Melhor Relação com Investidores pela revista “Institutional Investor” esta terça-feira. A energética entrou no quadro de referência europeia 2018 All-Europe Executive Team e Carlos Gomes da Silva foi ainda eleito o melhor CEO português.

Os gestores da Galp foram distinguidos pela sua relação com o mercado de capitais: O CEO Carlos Gomes da Silva ficou no top3 e o CFO Filipe Silva no top5 no setor europeu, de acordo com as classificações globais do sell side e do buy side.

“As práticas de relações com Investidores da Galp destacaram-se também no mercado português, tendo o seu programa de Relações com Investidores sido considerado o melhor”, pode ler-se no comunicado da Galp enviado à redação.