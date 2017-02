Revista “Cristina” não vai fechar

Cristina Ferreira acaba de anunciar que a revista “Cristina” vai continuar.

A apresentadora marcou uma conferência de imprensa, esta tarde, no Hotel Pestana CR7 Lisboa, para esclarecer as notícias divulgadas durante esta semana acerca do fecho da revista e do fim da parceria com a editora Massemba.

Cristina anuncia que o projeto vai ter continuidade, mas que a partir de agora ” eu sou a minha própria editora” e admite nunca ter sido equacionado o fim da revista. O fim da parceria com a Massemba era para ser revelado apenas no fim de fevereiro.